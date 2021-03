Efter choknederlag: 'Det dårligste i min tid'

FC Midtjylland blev kørt over af bundholdet Lyngby.

De eneste, mestrene kunne være en smule tilfredse med torsdag aften, var, at nederlaget trods alt kun blev på 2-0...

Lyngby havde stolpeskud, en bold reddet på det yderste af mållinjen og flere andre store chancer.

Ja, hvis ikke man kendte tabellen, skulle man tro, at det var De Kongeblå, der førte Superligaen, og FC Midtjylland der lå i den tunge ende af tabellen.

- Der er ingen i FC Midtjylland, der er tilfredse ovenpå sådan en kamp som i dag. Jeg tror, at det var den dårligste præstation i min tid.

- I hvert fald den sidste halve time af første halvleg. Den gør virkelig ondt, sagde FC Midtjylland-træner Brian Priske.

Dobbelt rødt! Mestrene dukket

Han var tilfreds med starten af kampen, men derfra gik det hurtigt ned ad bakke på det ujævne underlag i Lyngby.

- Af en eller anden årsag faldt vi i niveau og træffer nogle dårlige beslutninger. Vi ender med at give flere omstillinger væk og bliver også straffet på det.

- Det var nogle tåbelige fejl, og den spiral kom vi ikke ud af i første halvleg. Det er det, der ærgrer mig mest, sagde Brian Priske, der forsøgte at ændre tingenes gang ved at sende Jens-Lys Cajuste og Sory Kaba på banen fra anden halvlegs start.

Det virkede til at være en god idé, men planen blev hurtigt ødelagt.

For en håndfuld minutter inde i anden halvleg forsøgte Gustav Isaksen at filme sig til et straffespark.

Det er dumt, når det ikke lykkedes. Og ekstra dumt når man løber rundt med et gult.

Gustav Isaksen så rødt i starten af anden halvleg, og i slutningen af halvlegen blev også Nicolas Madsen smidt ud. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Teenageren, der har været FC Midtjyllands bedste i 2021, fik en advarsel mere og måtte slukøret sjoske i omklædningsrummet.

- Gustav lærte fodbolden på den hårde måde i dag. Han har været god for os i lang tid, men det er en af de dårligste beslutninger, som han har truffet i lang tid.

- Det kommer til at gøre ondt på ham selv i og med, at han kommer til at sidde uden for mod AGF, sagde FC Midtjylland-træneren, der dog tror på, at mestrene allerede søndag vil revanche den sløj indsats:

- Jeg ved heldigvis, at de har så meget kvalitet i sig, så søndag kommer vi til at stå snorlige igen.

Dybt påvirket Glen - En svær dag!

Krisen kradser stadig