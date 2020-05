Efter lang pause: Målfarlig back melder sig klar

Topholdet FCM kan se frem til at blive forstærket i det fornemme og suveræne soloridt mod endnu et dansk mesterskab.

Guldfavoritterne kan snart smide endnu en trumf på bordet.

Superligaens mest målfarlige venstre back, Marc Dal Hende, er efter over et halvt års pause blevet en drilsk knæskade kvit og klar til genoptage en for ham indtil videre mildest talt mærkværdig sæson.

Efter at have fast mand i alle kampe i sidste sæson startede den angrebsivrige back den indeværende sæson på tilskuerpladserne, fordi han sammen med Jakob Poulsen og Paul Onuachu skulle væk.

Alle tre var blandt andet stærkt savnet, da FCM igen svigtede i europæisk sammenhæng og fik store klø af Glasgow Rangers.

Da det ikke lykkedes at sælge Marc dal Hende, var han tilbage på banen i september, men efter bare tre kampe havnede han på skadeslisten.

Her har han befundet sig siden, og det har undervejs givet FCM nogle udfordringer på pladsen.

Både brasilianeren Paulinho og Nikolas Dyhr er blevet benyttet, og de kan se frem til at blive udfordret af en sulten Marc dal Hende.

Selv om det mislykkedes sidst, vil Marc dal Hende fortsat være et salgsemne, og hvis FCM vil tjene på ham, så det skal være til sommer, den målfarlige back affyres, fordi hans kontrakt udløber i sommeren 2021.

- Jeg nåede faktisk at melde mig klar til at spille, inden coronaen lukkede Superligaen, fortæller Marc dal Hende.

- Den lange pause har gjort mig endnu mere klar.

- Nu ser jeg som alle andre frem til at komme i kamp igen, lyder det fra Marc dal Hende, som har vist sig som en utrolig målfarlig back med henholdsvis syv og 11 mål i seneste par sæsoner.

Så FCM vil have endnu en trumf i ærmet, som træner Brian Priske kan gøre brug af slutspillet. når forspringet på 12 point til forfølgeren FCK skal forsvares hen over sommeren.

