Efter nedtur: Hård vej venter FC Midtjylland

FC Midtjylland smed guldet, men har fortsat chancen for at komme i Champions League i næste sæson.

Vejen til det lukrative gruppespil bliver dog endnu sværere end i denne sæson, hvor midtjyderne på imponerende vis for første gang kvalificerede sig til Champions Leagues gruppespil.

FC Midtjylland skal efter sommerferien kæmpe for at få fingre i en af de to Champions League-billetter, som uddeles til ikke-mestre i Champions League-kvalifiktaitonen.

Midtjyderne træder ind i 2. kvalifikationsrunde i slutningen af juli, og det er på mange måder nøglerunden.

Overstår de den, er de som minimum sikret et gruppespil i Europa League.

Taber de derimod ryger de over i Europa League-kvalifikationen og risikerer at havne uden for et gruppespil.

'Ulvene' er useedet i 2. kvalifikationsrunde. Her har udfaldet af Europa League-finalen mellem Manchester United og Villarreal indflydelse på, hvem de mulige modstandere bliver.

Vinder Manchester United, kommer Monaco (nummer tre i Frankrig) direkte i Champions Leagues gruppespil, mens PSV Eindhoven og Galatasaray først træder ind i 3. kvalifikationsrunde.

De mulige modstandere er (ved Manchester United-sejr i Europa League):

Celtic (Skotland)

Sparta Prag (Tjekkiet)

Hvis spanske Villarreal derimod sejrer i onsdagens Europa League-finale, kommer billedet til at ændre sig en smule.

Så kommer der en modstander mere i puljen, og FCM's modstander bliver enten Celtic, Sparta Prag eller hollandske PSV Eindhoven.

Hvis FC Midtjylland går videre, venter endnu hårdere modstandere.

Den useedede danske toer vil i 3. kvalifikationsrunde kunne møde følgende hold:

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Benfica (Portgual)

Celtic (Skotland)

Monaco (Frankrig) / Genk (Belgien)

For Celtics vedkommende forudsætter det, at de holder deres seedning. Om det bliver Monaco eller Genk afgør udfaldet af Europa League-finalen.

Ryger FC Midtjylland ud i 3. runde, kommer de direkte i Europa Leagues gruppespil. Går de videre, er det blandt de samme hold, at modstanderen skal findes i næstre runde.

Shakhtar og Benfica har den højeste koefficient, men lodtrækningen til playoff-runden er før kampene i 3. kvalrunde er afviklet.

De to vindere i playoff-runden kommer i Champions Leagues gruppespil, mens de to tabere må nøjes med gruppespillet i Europa League.