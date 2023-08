Efter racisme-episode: FCM uddeler karantæner

Torsdag blev 38-årige Sungdeok Kwon udsat for racisme forud for FC Midtjyllands europæiske kamp mod Omonia Nicosia

FC Midtjylland melder søndag ud, at klubben har uddelt karantæne til to tilskuere efter en racisme-sag mod sydkoreanske fans

Sydkoreanske fans blev torsdag udsat for racisme forud for FC Midtjyllands kamp mod Omonia.

FC Midtjylland udtalte lørdag til Ekstra Bladet, at klubben sendte en undskyldning til de pågældende fans, men nu melder klubben altså yderligere ud.

Klubben oplyser på sin hjemmeside, at man har givet to tilskuere karantæne efter episoden.

'Vi er nået frem til den konklusion, at sagen ikke kan isoleres til at være et anliggende mellem de to parter og at vi som klub og virksomhed er nødt til at være tydelige, sådan at der ikke opstår tvivl om FC Midtjyllands værdisæt,' lyder det fra Superliga-klubben.

FC Midtjylland oplyser derudover, at der har været et møde mellem klubben, den forurettede og de to karantæneramte tilskuere, hvor klubben har redegjort for beslutningen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den forurettede tilskuer Sungdeok Kwon, som fortalte om oplevelsen.

- Det var en forfærdelig situation. Det var virkelig ikke let for mig. For jeg sad på en livestream, hvor 300 personer fulgte med, og så skete det der. Det var så pinligt, udtalte han blandt andet.

Sungdeok Kwon, som også har YouTube-kanalen Buona Seba, vil også overvære FC Midtjyllands kamp søndag aften mod Brøndby, oplyser FC Midtjylland.