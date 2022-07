Efter Sisto-ballade: - Vi har gjort alt, hvad vi kan

Selvom Pione Sisto langt fra har imponeret i sin anden periode i FC Midtjylland, ville han normalvis være i spil til en plads på bænken som minimum.

Men fredag aften var der ingen Sisto på MCH Arena, efter spilleren har gjort det klart overfor klubben, at han ikke længere ser en fremtid i Herning.

Det er en beslutning, som cheftræner Bo Henriksen har svært ved at forstå.

- Vi har gjort, alt hvad vi kan. Vi har givet Pione lige så meget kærlighed, som vi har givet alle andre. Jeg kan rigtig godt lide Pione. Han er et dejligt menneske. Spillerne kan også lide ham. Vi er ærgerlige. Mest af alt på hans vegne, men også på vores vegne.

- Han har fået lige så meget kærlighed, som alle de andre. Måske endda mere, siger han til Ekstra Bladet efter kampen.

Pione Sisto har meddelt FC Midtjylland, at han ikke ser en fremtid i klubben. Arkivfoto: Lars Poulsen

Dramaet blev i første omgang udløst af, at Pione Sisto ikke startede inden i lørdagens generalprøve mod belgiske Gent.

Da han blev skiftet ind med en halv time igen, ’sprintede han ikke en meter’ ifølge klubbens administrerende direktør Claus Steinlein, fordi han var utilfreds med udsigten til plads på bænken i Superliga-premieren.

- Alle må være utilfreds i livet. Men spørgsmålet er, hvordan man tager tingene. Og det er jo hele essensen af det. I sidste ende drejer det sig om villighed til at være en del af et fællesskab. Det drejer det sig om for os alle sammen. Om du hedder Claus Steinlein, Bo Henriksen eller Vedran, vores materialemand, siger Bo Henriksen.

Pione Sistos agent og bror, Angelo Sisto, åbner døren på klem for, at parterne kan finde hinanden. Foto: Ernst van Norde

Siden er Pione Sisto blevet degraderet til at træne med U19-holdet. Selvom alt peger på, at Sisto nu er fortid i FC Midtjylland, åbner hans agent og bror, Angelo Sisto, døren på klem for, at parterne igen kan finde hinanden.

- Jeg kigger på alle scenarier. Det er både klubskifte, men også hvis Midtjylland rækker hånden ud igen. Så er vi villige til at kigge på det, fortalte agenten til TV3 Sport inden kampen mod Randers fredag aften.

Men det er der imidlertid lang udsigt til, hvis man spørger i FC Midtjylland.

FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein, er ikke optimistisk i forhold til at beholde Sisto. Foto: Ernst van Norde

- Nu har vi rakt hånden ud i fem dage. Han er en af vores egne drenge, og vi vil hellere end gerne gøre alt, hvad vi kan. Men det kræver, at de kommer på banen og gør et eller andet, siger Claus Steinlein til Ekstra bladet.

Hvis Sisto-lejren siger, at de vil samarbejde igen, kan han så komme direkte tilbage i truppen?

- Ej men det skal vi jo snakke om. Vi vil gå rigtig langt for at finde en løsning. Men der skal to til at bygge den bro, når man står på hver sin side. Og det er ikke lykkedes indtil videre.