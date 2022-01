Eksklusive billeder: Stjerne til tjek i FC Midtjylland

FC Midtjylland rykker tættere på, at aftalen med Vágner Love bliver en realitet - lægetjek og fysisk tjek er overstået her til formiddag

Så kommer det ikke tættere på.

Vágner Love er snublende tæt på at blive FC Midtjylland-spiller.

Den brasilianske angriber har netop forladt Ulvenes træningsanlæg i Ikast, hvor de sidste afgørende tests forud for overgangen er gennemført.

Ekstra Bladet var på plads, netop som den 37-årige brasser blev afhentet af sine repræsentanter ved bagindgangen til det store idrætskompleks i Ikast.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: Anders Brohus

Foto: Anders Brohus

Foto: Anders Brohus

Foto: Anders Brohus

Vágner Love stødte på landsmanden Evander på vejen mod udgangen og tog sig en lille snak med den kreatør, som skal støbe boldene til angriberen.

Evanders far, Evandro Ferreira, er agent for Vágner Love.

Forhandlingerne om overgangen faldt på plads mandag, hvorefter Vágner Love begav sig mod Danmark for at få styr på de praktiske detaljer.

FC Midtjyllands kommende angriber var imødekommende og venlig over for den ventende fotograf fra Ekstra Bladet, men afholdt sig fra at snakke.

Selv om Vágner Love stort set har spillet uden for hjemlandet i 17 år, så er engelsk angiveligt ikke noget, han føler sig tryg ved at tale.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Vágner Love tidligt oppe for at gennemgå lægetjek omkring klokken syv i Herning tæt på Hotel Eyde, hvor brasilianeren er indkvarteret.

Da lægetjekket var overstået tilfredsstillende, gik turen videre mod Ikast, hvor et grundigt fysisk tjek blev foretaget af Christian Clarup, fysisk træner i FC Midtjylland.

Det skete samtidig med, at hans kommende holdkammerater trænede under cheftræner Bo Henriksens ledelse på den nye hybridbane i Herning.

Derudover blev de mere praktiske ting ordnet. Bestilling af sygesikring, træningstøj og støvler i rette størrelse, så Vágner Love kan træde ind i træningen, når arbejdstilladelsen er på plads.

Alt det betyder, at forudsætningerne er på plads for at FC Midtjylland kan præsentere aftalen med den tidligere CSKA Moskva-bomber, der løber foråret ud.