Ekspert overrasket: Milliardær-entré vækker opsigt

Han råder allerede over 89.000 hektar jord i Skotland, og nu indtager Anders Holch Povlsen også heden i Midtjylland.

Bestseller-ejeren gør fredag sin entré som storaktionær i FC Midtjylland, hvor han har skudt 125 millioner kroner i fodboldklubben som led i en kapitaludvidelse.

Det giver den 48-årige rigmand råderet over en fjerdedel af aktierne i selskabet, hvor Matthew Benham stadig sidder med majoriteten.

Briten får nu en samarbejdspartner, der besidder utrolige økonomiske muskler.

Med en anslået fornue på små 70 milliarder kroner er Holch Povlsen Danmarks rigeste mand, og hans ankomst i Superligaen understreger, at eliten af de danske erhvervskonger vinder frem i landets bedste række.

Milliardærer er således ikke længere et særsyn på de kanter.

Jan Bech Andersen og Niels Thorborg sidder hver især på formandsposten i henholdsvis Brøndby og OB. Og da Lars Seier Christensen i 2019 skød godt 220 millioner kroner ind i Parken Sport & Entertainment, fik han en femtedel af aktierne i FCK-koncernen.

Alligevel kommer det bag på chefredaktør hos Økonomisk Ugebrev, Morten W. Langer, at Holch Povlsen går samme vej som de øvrige i 'milliardær-klubben' med sin finansielle indsprøjtning i FCM.

- Det er jeg overrasket over. De fleste velhavere, der har kastet penge ind i fodboldklubber, har haft en form for tilhørsforhold til den pågældende klub. Og de har jo nok godt vidst, at det vil være opad bakke at forrente deres kapital på den front, siger Langer til Ekstra Bladet.

MCH Arena har tidligere lagt græs til Champions League. Det er sportslige begivenheder som denne, der kan føre til stor økonomisk vinding for aktionærer i FCM. Foto: Claus Bonnerup

Men man skal ikke tage fejl, mener eksperten. Selv om Holch Povlsen på papiret har råd til at tabe et trecifret millionbeløb, uden det mærkes synderligt på formuen, øjner han vokseværk i horisonten.

- Jeg ser Anders Holch Povlsen som en god investor, og jeg kan godt forestille mig, at han ser nogle muligheder, der baner sig udover fodbolddelen her. Jeg er overbevist om, at han ikke går ind i det her af ren filantropi, siger Langer.

- Ret få har evnet at lave en god forretning ud af fodboldklubber, men hvis vi antager, at FC Midtjylland kan blive ved med at sælge spillere, er klubben jo et sted, hvor de ikke skal lukke et hul. Og sikkert er det, at Holch Povlsen ikke går ind i det her for at lukke et hul. Han ser forretningsmæssige interessante muligheder på den lange bane, lyder vurderingen.

Det er ikke første gang, at Bestseller-ejeren investerer i sportsverdenen. Holch Povlsen stod i en årrække bag et stort millionsponsorat af Kevin Magnussen. Det skete både før og under danskerens færd i Formel 1.

FC Midtjylland har endnu ikke ønsket at kommentere kapitaludvidelsen, men har indkaldt til pressemøde fredag.

