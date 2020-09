Én overstrålede alle andre

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland spillede en drøm af anden halvleg mod Young Boys og eliminerede de schweiziske mestre fra Champions League 3-0.

Sådan ser Ekstra Bladet spillernes præstation:

Jesper Hansen 5

Hev en drømmeredning frem, da N’Samé kom fri lige inden pausen og pillede samme spiller i kampens start. Stensikker ankermand.

Joel Andersson 5

Viste det fornødne initiativ i kampens start, men havde lidt problemer i FCM’s svære fase. Rejste sig overdådigt efter pausen.

Alexander Scholz 4

Ukarakteristisk stresset før pausen, hvor spillet med fødderne var sløjt. Kom op på det krævede niveau efter pausen.

Erik Sviatchenko 3

Havde en svær aften overfor Jean-Pierre N’Samé og blev overmatchet i luften. Manglede også skarpheden på de gode dødbolde, han fik.

Paulinho 4

Brasseren virkede skræmt i perioder, men det var hans indlæg, der ramte overliggeren før 2-0.

Jens-Lys Cajuste 6

Sikke et overdådigt gennembrud for yngstemanden. Var alene om at turde noget i den sidste halve time før pausen og leverede en fuldblods kongekamp.

Frank Onyeka 4

Virkede for passiv før pausen, men burde have fremtvunget et straffespark. Rejste sig stort efter pausen sammen med resten af holdet.

Awer Mabil 4

Sikke en timing i løbet op til 3-0, og det løfter præstation i niveau. Skidt første halvleg hvor intet lykkedes.

Bozhidar Kraev 3

Bulgareren virkede som blind passager i lange perioder, og han fik meget sjældent sat sit aftryk på kampen. Udskiftet efter en time

Anders Dreyer 5

Hans dødbold gav 1-0 og han huggede selv kuglen ind til 2-0. Med i de afgørende sekvenser. Sådan en spiller havde FC Midtjylland virkelig brug for.

Sory Kaba 4

Han blev bedre og bedre efter 1-0 målet, men det var paradoksalt nok i aktioner langt væk fra mål. Som afslutter har han stadig meget at bevise.

Pione Sisto 5

Kom ind efter 2-0 scoringen og var dygtig til at vælge de rigtige tidspunkter til sine driblinger. Flot oplæg til 3-0. Løfterigt indhop

Junior Brumado UB

Fik et kvarter for Sory Kaba. For kort tid til bedømmelse

Evander UB

Indskiftet for Awer Mabil kort før tid. Uden for bedømmelse

