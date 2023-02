Et spørgsmål om tid: Først landsholdet så udlandet!

Gustav Isaksen står over for et stort 2023, hvis takterne fra forårspremieren fortsætter

Gustav Isaksen viste mandag aften igen det, der gør, at man i FC Midtjylland er sikker på, at den unge kantspiller bliver klubbens største salg til sommer.

Så skal Isaksen op og runde Alexander Sørloth-salget, der ramte omkring 125 mio. kr. i sidste ende.

Vurderet ud fra mandagens præstation, så bliver det ikke noget problem for den lynhurtige kantspiller med de eminente afslutningsevner.

Guddommelige Gustav Isaksen var enestående mod Viborg. Foto: Ernst van Norde

Vil ikke tale sig på landsholdet

På plads i Viborg var også Morten Wieghorst, der i forvejen havde udset sig Gustav Isaksen.

FCM-profilen kunne ikke have gjort meget bedre reklame for sig selv.

- Nej, det var en kamp, hvor alt gik ind, og jeg er glad for de mål, fordi de var svære at sparke ind. Det er også derfor, jeg har sikret mig kampbolden. 4-0-scoringen var den bedste, sagde Gustav Isaksen, der nægtede at prøve at tale sig på landsholdet til den kommende samling i marts.

- Man kommer ikke på landsholdet ved at spille én god fodboldkamp. Jeg skal stadig have hævet mit bundniveau og levere flere af sådanne kampe her. Så er det op til landstræneren.

Holdkammeraterne kunne ikke tro deres egne øjne, da Gustav Isaksen havde leveret sit hattrick. Foto: Ernst van Norde

Samme holdning havde FCM-cheftræner Albert Capellas, der dog mener, det er et spørgsmål om tid, inden Gustav Isaksen er at finde i rød og hvid.

- Jeg kan rigtig godt lide Gustav som type, og Kasper og Morten så selv kampen i dag, og de ved, hvad han kan gøre. Gustav skal nok blive en fast del af landsholdet i fremtiden, men det er Hjulmands opgave at vurdere, hvornår det rigtige tidspunkt er, sagde spanieren, der godt ved, Gustav Isaksen er under hans vinger på lånt tid.

- Gustav spiller for at komme til et godt hold i en topliga. Det er en af hans målsætninger dette forår. Han bliver ved med at overraske, men jeg er sikker på, at han bliver endnu bedre i foråret, og så skal han nok finde en god klub til sommer, sagde Albert Capellas.

Hurtig og træfsikker. Gustav Isaksen kommer nærmere til at koste 150 mio. kr. end snoldede 100... Foto: Ernst van Norde

Den rigtige pakke

Tidligere har flere italienske topklubber været meldt interesserede i Gustav Isaksen, men for hovedpersonen selv, så er destinationen ikke så vigtig lige nu.

- Jeg skal bare give den gas i foråret, så jeg står så godt som muligt til sommer. Jeg har ingen præferencer, og det handler om den pakke, som klubben kan give mig. Så er ligaen ikke så vigtig.

Gustav Isaksen skal gerne skinne igen på torsdag, når FC Midtjylland møder Sporting i Europa League.