Får tre år i topklub

Oprustningen fortsætter i FC Midtjylland.

Først hentede de Kristoffer Olsson permanent, siden kom den islandske landsholdsanfører Sverrir Ingi Ingason til Heden.

Samtidig er de tæt på den sydkoreanske angriber Cho Gue-sung. Men her stopper festen langfra.

Transferfrie Iver Fossum skifter fra AaB til FC Midtjylland, som Nordjyske var først til at skrive.

Som Ekstra Bladet forstår det, får han en treårig aftale i FC Midtjylland.

Iver Fossum ser ud til at fortsætte karrieren de kommende tre sæsoner i FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling.

Iver Fossum har gennem årene været en markant profil i AaB, siden han kom til klubben fra Hannover 96 for næsten tre år siden.

Den 26-årige nordmand skal nu hjælpe FC Midtjylland tilbage mod toppen af Superligaen.

Han har i AaB-tiden vist sig som en driftsikker midtbanespiller med en ganske fin målnæse. Mens han kun scorede tre gange i denne sæson, blev det til otte og ni scoringer i de to foregående sæsoner.

Fossum har også været inde i billedet til et skifte til AIK Stockholm, men lønniveauet i den svenske liga er en del lavere end i Superligaen.

Med et transferfrit skifte til FC Midtjylland, slipper klubben for at betale transfer og det betyder, at der helt sikkert bliver en pæn sign-on til nordmanden.