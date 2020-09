Fanget på foto: Sisto i Danmark

Det tegner til, at Sisto skal til Superligaen alligevel

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Pione Sisto var tilbage i København, men kun for at flyve mod Midtjylland. Det fortæller BT.

Efter den sidste dribletur, hvor han var tæt på at skrive under med FC København, slog han et smut om Vigo, men stoppet hos Celta blev kortvarigt.

Meldingen fra det spanske er, at kantspilleren hopepde på et fly fra Porto i Portugal, hvorfra turen gik til København og så videre til Karup i det midtjyske. Flyet er landet kl. 22.10.

I modsætning til sidste tur til Danmark, hvor Sisto ankom med privatfly, tyder det på, at han har været med rutefly hos Ryan Air og så Danish Air Transport.

Alt tyder på, at han laver en aftale med sin tidligere klub FC Midtjylland ....

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger er FCM og Celta enige om prisen - læs mere her