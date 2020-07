2 af 20 FC Sidste Minutjylland Det første besøg i Aarhus afgjort på Evanders straffespark. Runden efter brændte Tom van Weert straffe for AaB, Erik Sviatchenko blev udvist. En ny 1-0 sejr på Evanders lykketræf-frispark. Begge sejrsmål i sidste minut. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

3 af 20 Fart frem for erfaring Marc Dal Hende og Jakob Poulsen blev skubbet ud i kulissen over sommeren. Nederlagene til Rangers i Europa satte spot på Tim Sparv og Ayo Simon Okosuns manglende fart. Skiftet mod fart begyndte at tegne sig. Foto: Kim Matthäi Leland Ritzau Scanpix