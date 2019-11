FC Midtjylland bekræfter kæmpe-nyhed

Superligaklubben FC Midtjylland forlænger samarbejdet med Brian Priske og gør ham til permanent træner frem til sommeren 2023.

Det oplyser klubben på deres hjemmeside.

Brian Priske blev forfremmet fra assistenttræner til midlertidig cheftræner, da Kenneth Andersen valgte at stoppe i august.

Dengang fortalte direktør i FC Midtjylland Claus Steinlein, at Priske i første omgang skulle stå i spidsen for FCM frem til jul.

Klubben gik i gang med at lede efter en permanent løsning eksternt, men lagde ikke skjul på, at man håbede, at Priske kunne blive den permanente løsning. Det blev så en kendsgerning onsdag.

FCM har haft et forrygende efterår i Superligaen og ligger klart i spidsen. I den seneste runde vandt midtjyderne 4-1 over FC København og udbyggede forspringet til selv samme FCK til syv point i toppen.

Næste opgave er mandagens udekamp mod OB i Superligaen.

