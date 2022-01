FC Midtjylland bryder magisk grænse

Ulvene passerer med salget af Jens-Lys Cajuste som den første danske klub spillersalg for mere end 200 mio. kr. i et regnskabsår

Kæmpesalget af Jens-Lys Cajuste banker FC Midtjylland op i absolut særklasse i Danmark, når det kommer til at handle spillere.

For klubben bliver dermed den første herhjemme til at bryde den magiske grænse på spillersalg for 200 mio. kr. i et regnskabsår.

Salgene af Frank Onyeka til Brentford for 75 mio. kr. og Anders Dreyer til Rubin Kazan for 55 mio. kr. i sommer havde allerede lagt et solidt fundament i sommer.

Jens-Lys Cajuste banker nu hul i loftet på 200 mio. kr. i samlet spillersalg.

FC Københavns regnskab følger kalenderåret, hvilket betyder, at klubben lander tæt på de 172,5 mio. kr. for 2021, som fremgår af seneste kvartalsmeddelelse.

Løverne flirtede i 2019 med grænsen på 200 mio. kr., men regnskabet landede på 198,9 mio. kr.

Det er vanskeligt at sammenligne de konkrete tal i regnskaberne fra klub til klub. Således er Parken meget mere transparente i deres opgørelse af spillersalg end FC Midtjylland.

Transferoptur på heden. Foto: Ernst van Norde

Ulvene har imidlertid skudt tre af de dyreste spillere i klubbens historie af sted, siden dette regnskabsår blev indledt, og det udgør fundamentet for den iøjnefaldende bedrift.

FC Midtjylland har haft gang i den store oprydning siden sommerpausen, og klubben har tjent solidt på salg af Mikael Anderson, Rasmus Nicolaisen, Babajide David, Dion Cools og Jesper Hansen.

Derfor kan den næste store milepæl på en kvart milliard kan anes i horisonten.

Både Bozhidar Kraev og Awer Mabil er på salgslisten og bliver sendt videre denne vinter. Dertil kommer at lejesvenden Luca Pfeiffer banker kasser ind efter behag i Darmstadt hvilket gør det muligt at nok et stort salg kan realiseres.

