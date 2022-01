FC Midtjylland byder på islandsk målmand

Det bliver intet problem for FC Midtjyllands målmandsteam at kommunikere i fremtiden, hvis alt går efter planen.

Efter Jonas Løssls farvel og udlejning til søsterklubben Brentford er midtjyderne nemlig nu på jagt efter en afløser, og de har udset sig endnu en islænding.

FC Midtjylland har ifølge Ekstra Bladets oplysninger kastet kærligheden på Elfsborgs 20-årige keeper Hakon Rafn Valdimarsson.

Midtjyderne har sendt et bud på Valdimarsson af sted til Elfsborg for målmanden, der kom til klubben i sommer. Hvis de to klubber når til enighed, forlader Hakon Rafn Valdimarsson Sverige efter bare fem kampe for Elfsborg i Allsvenskan.

Artiklen fortsætter under billedet..

Hákon Valdimarsson kan blive ny mand i buret hos Superligaens tophold. Foto: Stefan Jerrevång/TT/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland har i forvejen den islandske førstemålmand Elias Rafn Olafsson, der med sine præstationer har presset Jonas Løssl ud af klubben.

Han overtog gennem længere tid tjansen som førstemålmand under træner Bo Henriksen i efteråret. Og da halvsæsonen var slut, fik Løssl beskeden om, at Olafsson fremover ville være nummer et på posten.

Det kommer han til, når forårssæsonen sættes i gang.

Nu kan han så i stedet få sig en landsmand som legekammerat, hvis det lykkes FC Midtjylland at vriste Hakon Rafn Valdimarsson fri af Elfsborg.