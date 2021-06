FC Midtjylland ... 3. jun. 2021 kl. 11:56

FC Midtjylland-ejer tilføjer kæmpeinvestor

Klubejer Matthew Benham slipper en del af kontrollen med FC Midtjylland og udvider aktiekapitalen for at give plads til en legekammerat i ejerkredsen, der betaler mindst 125 mio. kr. for at få plads ved bordet