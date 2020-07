FC Midtjylland er dansk mester i fodbold

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland er dansk mester 2019/2020!

Det sørgede Anders Dreyer for, da han ti minutter før tid bankede en drømmekasse helt op i krogen fra 25 meters afstand bag en chanceløs Kalle Johnsson til 2-1.

Så eksploderede MCH Arena i et jubelbrøl og ’vi er mestrene’. FCK var nedkæmpet igen-igen på en storslået anden halvleg fra guldjyderne, der endda satte trumf på og gjorde det til 3-1 som slutfacit.

Det kan godt være, guldkampen stort set allerede var afgjort til FC Midtjyllands fordel, men der var både stolthed og sølvmedaljer på spil for FC København i torsdagens topbrag.

Og hvis man ellers tillader sig at blive bare en anelse højtravende, så var det også et signal i den interne magtkamp, der udspiller sig i disse år på et højere plan mellem FC Midtjylland og FC København i dansk fodbold.

Derfor klædte det københavnerne at levere den første halvleg i Herning, hvor der var dækket op til stor guldfest.

Gæsterne fik hurtigt greb om den ellers livlige kamp, der bølgede frem og tilbage i højt tempo. En guldduel værdig.

Efter 22 minutter fik FCK udbytte af deres tryk, da Pep Biel slog et hjørnespark ind mellem venner og fjender i feltet. Jens-Lys Cajuste fik headet den forkerte vej, og efter nogen ping pong dukkede Daramy op ved bagerste stolpe og prikkede et chok i livet på midtjyderne…

Værterne forsøgte at slå tilbage med det samme og burde have haft muligheden fra pletten to minutter efter FCK’s scoring.

Awer Mabil lavede en stopfinte i feltet, og Carlos Zeca kom glidende lige i fælden. Grækeren løftede sit ben og ramte Mabil, da han trak modsat. Jo jo, australieren faldt nemt, men kontakten var ikke til at tage fejl af.

Jørgen Daugbjerg Burchardt valgte dog at lade spillet fortsætte til stor fortrydelse for de fremmødte uldjyder.

Det var i øvrigt anden gang, tilskuerne på MCH Arena skreg på straffespark. Det var første gang, de havde ret.

Tredje gang blev lykkens gang for midtjyderne…

Kendisser til guldkamp i Herning 1 af 5 Nikolaj Lie Kaas var på plads i MCH Arena. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix 2 af 5 Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, var også på plads. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix 3 af 5 Nikolaj Lie Kaas og Anders Holch Povlsen er gamle venner, og de var til fodbold sammen. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix 4 af 5 Tidligere finans-, skatte- og udenrigsminister Kristian Jensen havde taget kæresten, sangerinde Pernille Rosendahl, med til fodbold. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix 5 af 5 Kristian Jensen er erklæret FCM-fan. Det vides ikke, hvilket tilhørsforhold Pernille Rosendahl har. De to blev kærester sidst i 2019 og har ikke siden vist sig sammen ved offentlige begivenheder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Efter en time smed Guillermo Varela bolden væk på et giftigt sted til en giftig mand. Anders Dreyer drønede op ad kanten i et hæsblæsende kontraangreb og fandt fremstormende Mikael Anderson foran mål. Igen kom kaptajn Zeca for sent og gik i ryggen på færingen, og så lød dommerens fløjte.

Sory Kaba var iskold, som sædvanlig når modstanderen er FCK, og eksekverede fra 11 meters afstand. Kaba har scoret syv Superliga-mål. Fire af dem mod FCK.

Midtjyderne fortsatte med at trykke FCK i bund i en flot anden halvleg, der tydeligt beviste, hvor (mester)skabet skal stå. Guldet skulle sikres, og det gjorde Anders Dreyer altså på flotteste vis med sit slangehug.

Awer Mabil slog sidste søm i guldkisten bare to minutter senere med endnu et smukt mål.

Meget passende, at anden halvleg udviklede sig til en guldopvisning fra FC Midtjylland, der har været klasser bedre end københavnerne denne sæson - og et helt, helt fortjent mesterskab.

