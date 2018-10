FC Midtjylland forlænger aftale nyslået landsholdsspiller

FC Midtjylland har forlænget kontrakten med Awer Mabil, så samarbejdet nu løber frem til sommeren 2022.

Den eksplosive offensivspiller kom til FCM i sommeren 2015 fra australske Adelaide United, og i de to seneste sæsoner har han været udlejet til først Esbjerg og siden Pacos Ferreira i Portugal.

I denne sæson har han grebet chancen i FCM, mener Svend Graversen, klubbens sportschef.

- Awer er endnu et bevis på, at lejeophold bringer meget godt med sig. Han er blevet en mere moden spiller, og så har han lagt flere lag på sit spil.

- Han skal have store roser for at gribe chancen her i FC Midtjylland, hvor konkurrencen er hård, siger Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

I den seneste spillerunde i Superligaen leverede Awer Mabil oplægget til Paul Onuachus anden scoring i 4-1-sejren ude over FC Nordsjælland.

Den 23-årige australske landsholdsspiller glæder sig over forlængelsen med den danske mesterklub.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas i klubben, og jeg tror på, at jeg har mere at bidrage med til gavn for FC Midtjylland, siger Awer Mabil.

FCM topper Superligaen med 28 point efter 13 kampe. FC København er placeret på andenpladsen med lige så mange point, men københavnerne har en dårligere målscore.

