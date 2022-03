FC Midtjylland har sendt privatfly af sted

Tidligere fredag kom det frem, at Anders Dreyers kontrakt med russiske Rubin Kazan er suspenderet.

Ekstra Bladet kunne siden fortælle, at Divisionsforeningen skal ændre sine regler, hvis den danske landsholdsspiller skal spille foråret færdigt i Superligaen.

Skulle det ske, så hævder FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, at Anders Dreyer skal tilbage til Heden.

- Fra dagen, hvor FIFA åbnede op for muligheden, har vi sagt, at det var vi selvfølgelig interesseret i. Vi har også en mundtlig aftale på plads med Anders. Det er vi blevet enige om, at vi finder en løsning på. Hvis Divisionsforeningen altså kan beslutte sig for, at det kan lade sig gøre, siger Claus Steinlein ifølge DR.

Direktøren fortæller desuden, at man fredag har sendt et privatfly af sted for at flyve Anders Dreyer hjem. Han forventes i Danmark omkring midnat. Ifølge Steinlein skal han samles op et sted uden for Rusland på grund af flyveforbuddet.

Anders Dreyer skiftede fra netop FC Midtjylland til Rubin Kazan sidste sommer for godt og vel 50 millioner kroner.

Hans kontrakt med russerne er suspenderet for nu, men løber som udgangspunkt fortsat frem til sommeren 2026.

Det er uvist, hvordan udenlandske spillere i Rusland er stillet efter indeværende sæson, men FIFA har foreløbig givet alle udlændinge lov til at skifte væk i resten af denne sæson på grund af Ruslands invasion i Ukraine.

Anders Dreyers danske holdkammerat Oliver Abildgaard har endnu ikke fået suspenderet sin kontrakt. I hvert fald ikke officielt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------