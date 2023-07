FC Midtjylland henter André Rømer hjem

FC Midtjylland har hentet en gammel kending hjem til Herning.

Fredag oplyser superligaklubben, at André Rømer er blevet købt i svenske Elfsborg og udstyret med en tre år lang kontrakt.

Dermed vender den 29-årige midtbanespiller altså hjem til den klub, han tilbragte ni et halvt år i fra sommeren 2008 til januar 2018.

Han nåede at spille 153 førsteholdskampe for FCM, inden turen gik til OB. I 2015 var Rømer med til at føre midtjyderne til deres første danske mesterskab.

– Det var en nem beslutning at takke ja til Midtjylland. Jeg har været ni år i klubben, så vi kender hinanden, siger Rømer på FCM's hjemmeside.

– Jeg er mere selvsikker og moden i dag. Jeg har udviklet mig meget som spiller og menneske, og jeg er på mit højeste niveau netop nu.

Andre Rømer forlod FC Midtjylland i januar 2018. (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter kun et halvt år i OB skiftede Rømer i sommeren 2018 til Randers, hvor han var på kontrakt frem til februar 2021, hvor han blev købt af Elfsborg.

– André er i færd med sin tredje sæson i Elfsborg, hvor han siden sin ankomst både har spillet fast og indtaget en lederrolle, siger FCM-sportschef Svend Graversen på klubbens hjemmeside.

- Vi kender André, og han kender os. Vi får nu en modnet spiller hjem, som deler vores værdisæt og det, vi står for.

FC Midtjylland tager hul på den kommende superligasæson næste fredag hjemme mod oprykkerne fra Hvidovre.