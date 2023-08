FC Midtjylland henter dyr chilener

Der er kommet nye forstærkninger på Heden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har FC Midtjylland nemlig sikret sig den 19-årige chilener Darío Osorio.

FC Midtjylland smider, hvad der svarer til cirka 30 millioner kroner for den talentfulde kantspiller.

Her skal Darío Osorio træde ind som en form for erstatning for Gustav Isaksen, som tidligere på sommeren tog til Lazio for et stort trecifret millionbeløb.

Angiveligt har Darío Osorio været i forhandlinger med Premier League-klubben Wolverhampton, men han har altså valgt FC Midtjylland i stedet.

Herunder har klubber som Atletico Madrid og Leicester også set sig lune på Osario.

Det chilenske medie Encancha skriver tilmed, at Osorio skriver under på en aftale gældende indtil sommeren 2027.

Osorio står noteret for tre chilenske landskampe, mens han har været en stor del af Universidad de Chiles mandskab med tre mål og en assist i 17 ligakampe.

