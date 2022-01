FC Midtjylland henter offensivspiller

Superligaklubben FC Midtjylland har forstærket sig med den 22-årige offensivspiller Edward Chilufya, som skifter fra svenske Djurgården.

Ekstra Bladet afslørede transferen i seneste uge og har efterfølgende skrevet, at kantspilleren bliver købt for 2,5 millioner euro - eller små 19 millioner kroner - her og nu. Prisen kan imidlertid ende på 26 millioner kroner, hvis nyindkøbet bliver en stor succes på Midtjylland-mandskabet.

Chilufya har underskrevet en aftale, der gælder frem til 31. december 2026. Det oplyser FCM søndag på sin hjemmeside.

- Edward har bevist sig på et højt niveau i Allsvenskan og besidder fortsat et stort udviklingspotentiale, som vi ser frem til at indfri sammen.

- Han har været afgørende for Djurgården IF, hvor han med sin ihærdighed og fart har haft et stærkt aftryk med både mål og assists, siger FCM-sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

I den forgange sæson spillede Chilufya 29 kampe med otte scoringer og fire oplæg til følge. Han har repræsenteret Djurgården 73 gange siden 2018.

- Han kommer til at øge konkurrencen på de offensive pladser, hvor han bringer nogle andre kompetencer end dem, som vi i forvejen råder over. Det er en transfer, der gør os mere komplette, vurderer Svend Graversen.

Edward Chilufya får trøje nummer 18 og rejser med FCM på træningslejr i Portugal tirsdag.