FC Midtjylland henter tidligere dansk landsholdsspiller

Den tidligere danske landsholdsspiller Lasse Vibe skifter til FC Midtjylland.

Det har klubben netop offentliggjort på sin hjemmeside.

32-årige Lasse Vibe kommer til Herning fra IFK Göteborg og har fået en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2021. Han tiltræder 1. januar, når transfervinduet åbner.

- Efter syv år i udlandet har vi som familie besluttet at vende tilbage til Danmark, og da jeg hørte om FC Midtjyllands interesse, var det klart min prioritet nummer et, siger Lasse Vibe.

Hos Superligaens aktuelle tophold er der også glæde over, at det er lykkedes at lave en aftale med den tidligere landsholdsangriber.

- Lasse rummer store kvaliteter, både som spiller og menneske, og med ham får vi en profil, som vores mange unge spillere kan læne sig op ad. Lasse kan med sin rutine vise, hvad der kræves i et professionelt miljø som vores, og som angriber er han en anden type end Junior Brumado og Sory Kaba, hvilket giver trænerne en ny dimension i forhold til angrebsspillet, siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen.

Udover tiden i Sverige har Lasse Vibe en fortid i blandt andet AGF og Sønderjyske, ligesom han også var en del af danskerkolonien i engelske Brentford og en tur forbi kinesisk fodbold.

Og fortiden i Brentford har også hjulpet Lasse Vibe til at træffe beslutningen om en fremtid i FC Midtjylland.

- Jeg har i en årrække spillet i Brentford FC, som har samme ejer som FC Midtjylland, så jeg kender filosofien. Det er klubber, som ikke er bange for at gøre tingene anderledes og være lidt frække, og det kan jeg godt lide, siger Lasse Vibe.

Han har indtil videre 11 A-landskampe og en enkelt scoring på CV'et.

Se også: Sistos chance: Chefen sparket ud