FC Midtjylland klar med stor plan

Coronavirussens hærgen har sat en kæp i hjulet på mangt og meget. Det gælder eksempelvis de planer, FC Midtjylland havde om at udvide MCH Arena. Men klubben øjner muligheden for at genoptage planerne senere på året.

Det afhænger i første omgang af, hvor hårdt virussens eftervirkninger rammer klubbens nuværende og potentielle sponsorer. For behovet for en udvidelse opstod af, at FC Midtjylland ikke kunne få plads til de sponsorer, der gerne ville købe sig ind i lounge-områderne.

- Inden Covid-19 havde vi overvejet at udbygge vores sponsorfaciliteter og var langt i den proces med andre interessenter, men det blev sat på standby. Nu ser vi på det, når vi har overblikket i efteråret og til vinter, om det er aktuelt, siger kommerciel direktør Jacob Jørgensen til tipsbladet.dk.

Hårdt ramt på egen succes

Et vigtigt parameter her er altså sponsorater. Fodboldklubber landet og verden over frygter, at en økonomisk krise i samfundet vil gå ud over deres muligheder for at tegne sponsorater, og FC Midtjylland afventer og ser, om behovet også er der, når samfundet kommer på fode efter genåbningen af Danmark.

Jacob Jørgensen er forsigtig optimist.

- Vi har hårdt ramt af vores egen succes, så vi lider af pladsmangel. Det er jo superpositivt. Nu trækker vi lige vejret og ser, hvad der sker. Vi skal gentegne 259 sponsorater hen over sommeren, og på baggrund af det kan vi vurdere, om det ser godt ud, om det ser skidt ud, og hvad behovet for måske at udvide sponsorfaciliteterne på den lange bane bliver.

- Lige nu ser det fornuftigt ud for den kommende sæson, og vi tror på, at vi som minimum kan beholde status quo. Derfor kan en udbygning af stadion komme i spil. I givet fald bliver det et projekt, vi selv skal stå for finansieringen af og udbygningen af.

Kommunen er positivt stemt

Herning Kommune er netop nu i gang med at overtage tre af de fire tribuner fra MCH A/S, som ejer MCH Arena i dag. I den aftale er der taget højde for, at FC Midtjylland kan udvide tribunerne.

- FCM har mulighed for, hvis forudsætningerne i øvrigt er opfyldt, til at etablere overbygning på Herning Kommunes tre tribuner. Herning Kommune ser positivt herpå, står der i referatet fra kommunens økonomi- og erhvervsudvalgs møde forleden.

I samme referat fremgår det, at der er afsat 12 millioner til forbedringer på stadion:

- Det er en del af aftalen, at der skal gennemføres en række opgraderinger af Arenaen til en værdi på 12 mio. kr.

Da kommunens køb fortsat er betinget af, at byrådet godkender aftalen, vil Jacob Jørgensen ikke udtale sig om, hvad de 12 millioner er tiltænkt. De har dog ikke noget med den mulige udvidelse af tribunerne at gøre.