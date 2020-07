FC Midtjylland må undvære profil i guldkampen

FC Midtjylland-spilleren Frank Onyekas karantæne til guldkampen mod FC København står ved magt.

Fodboldens Disciplinærinstans har behandlet midtjydernes anke over Onyekas udvisning mod FC Nordsjælland i søndags, og man har ikke fundet anledning til at omstøde kendelsen.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

Onyeka fik to gule kort i søndagens udekamp i Farum. Det sidste faldt i overtiden efter duel med nordsjællændernes Mads Døhr Thychosen.

Udvisningen betød ikke blot, at han måtte forlade banen i utide, men også at han stod til karantæne i torsdagens møde med FC København, hvor FCM kan sikre sig det danske mesterskab.

Midtjyderne mente imidlertid ikke, at den anden advarsel var retfærdig og oplyste straks efter kampen, at man ville anke kendelsen.

Dermed røg sagen videre til Fodboldens Disciplinærinstans, som gav kampens dommer, Aydin Uslu, mulighed for at revurdere situation ud fra videooptagelser.

'Aydin Uslu har, efter at have gennemgået situationen igen, besluttet af fastholde sin vurdering fra kampen om et gult kort til begge spillere i situationen. Fodboldens Disciplinærinstans har efterfølgende vurderet sagen og har ikke fundet grund til at omstøde dommerens kendelse', lyder det.

FC Midtjylland skal blot bruge et point mod FC København for at sikre sig klubbens tredje mesterskab på fem.