FC Midtjylland på rov i FCK

Det er ikke kun spillerne, der skifter rundt mellem Superliga-klubberne for tiden.

FC Midtjylland har således hyret den 38-årige FC København-ansatte Troels Banggaard som Head of Performance på klubbens akademi i et forsøg på at forbedre det mentale arbejde med spillerne.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

– Vi ønsker at sætte yderligere fokus på dels den individuelle performance og dels den kollektive performance i et mentalt perspektiv, og her ser vi Troels som den helt rette kapacitet, fortæller akademichef Flemming Broe til klubbens hjemmeside.

– Han har i en længere periode uddannet sig inden for den mentale del af elitesport og kommer desuden med både træner- og erhvervserfaring fra højeste niveau samt speciale i didaktik og coaching og dertil en mastergrad i præstationspsykologi.

Troels Banggaard kommer fra en lignende stilling i FC København, men har desuden en fortid som direktør i FC Midtjylland Håndbold.

Det er kun et par måneder siden, at FC København var på et lignende rov i Brøndby, hvor de hentede mentaltræneren Christian Engell, der i dag fungerer som Head of People and Culture i klubben.

