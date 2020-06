FC Midtjylland: Sådan får vi plads til 5000

Regeringen lagde forleden op til, at 500 tilskuere kan tillades til kampene i de bedste danske fodboldrækker, men det er langt fra alle klubber, der er tilfredse med loftet.

Det gør sig også gældende i FC Midtjylland.

- En Superliga-kamp med et maksimum på 500 tilskuere er meget lavt, når vi kigger på de muligheder, vi har for at optimere indgangsforholdene og inddele tribuneafsnittene og dermed mindske smitterisikoen på MCH Arena, fortæller Preben Rokkjær, Support- og Marketingdirektør, til klubbens hjemmeside.

Midtjyderne har derfor lagt en plan for, hvordan man kan tillade, at 5000 mennesker lukkes ind.

- Vi har udarbejdet en plan for, hvordan vi kan opdele MCH Arena i flere sektioner, således vi kan byde op mod 5000 tilskuere til fodbold. Ingen sektioner vil indeholde mere end 500 tilskuere, og der vil være separate P-pladser, indgange, boder og toiletter for hver sektion.

1. juni så FCM-fansene fodbold på MCH Arena i deres biler - udenfor stadion. Arkivfoto: Jens Dresling

Det forringer produktet

- Herudover vil vi naturligvis have fuld fokus på rengøring, håndsprit og den anbefalede afstand, og så skal vi huske, at fodbold, modsat de fleste kulturtilbud, foregår under åben himmel.

Preben Rokkjær er derfor ikke i tvivl om, at planen kan udføres på en sundhedsforsvarlig måde.

- Den nuværende situation forringer produktet professionel fodbold og er derfor til stor skade for alle 3F Superligaens klubber.

- At skulle udvælge 500 tilskuere blandt vores mange loyale fans og sponsorer er en umulig opgave, og når vi anskuer de forholdsregler, som vi kan tage på MCH Arena, mener vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke 5000 og ikke 500 tilskuere ind.

Klubben skriver også, at man har tænkt sig at lukke tilskuerne tidsforskudt ind på stadion.

