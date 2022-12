Det har længe været en offentlig hemmelighed, og nu er det også officielt.

FC Midtjylland sælger Evander til MLS-klubben Portland Timbers. Det fremgår af FC Midtjyllands hjemmeside.

Det blev til fire og et halvt år i Superligaen for den 24-årige brasilianer, der scorede 50 gange i 167 kampe.

- Klubben har givet mig mulighed for at spille store kampe i Europa, vinde pokaler, score mål og levere flotte præstationer sammen med mine holdkammerater. Jeg er yderst taknemmelig og sætter pris på al den glæde, alle i klubben har givet mig, siger Evander og fortsætter:

– FC Midtjylland er en familieklub, og jeg vil blive ved med at følge, hvad der sker i klubben. Min udvikling som fodboldspiller er langt fra færdig, og nu vil jeg give alt, hvad jeg har, det næste sted i min karriere. Jeg vil takke alle i og omkring FCM for de sidste fire år, og jeg ønsker dem alt det bedste i fremtiden.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Evander (tv. red.) krammer målmand David Ousted under pokalfinalen i maj. Foto: Lars Poulsen.

Blandt superligaens bedste

Når Evander var i spillehumør, var han blandt de allerbedste i Superligaen - hvis ikke dén bedste - mens han andre gange faldt en del ud af kampene.

FCM's administrerende direktør, Claus Steinlein, fortalte tidligere på efteråret, at Evander formentlig ville blive solgt i løbet af vinteren.

- Ja, vi arbejder på et salg af Evander. Det har vi været åbne om hele tiden, at vi gør, hvis vi kan finde den rigtige løsning både for Evander og for os.

- Der er stor chance for, at vi har set Evander i FCM-trøjen for sidste gang, sagde direktøren dengang, og nu er salget så en realitet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Evander jubler efter sin scoring til 2-0 imod Horsens i 2019.

Godt tilfreds

Sportschefen i FC Midtjylland, Svend Graversen, er godt tilfreds med salget af den brasilianske midtbanespiller.

Annonce:

Han siger ifølge klubbens hjemmeside, at Evander har fortjent det her skifte, og at klubben har fået den pris, som de mener, han er værd lige nu.

Sportschefen ser salget som et tegn på, at FCM fortsætter deres udvikling af dygtige fodboldspillere.