FC Midtjylland sælger midtbaneprofil til Club Brugge

FC Midtjylland har solgt en af sine vigtigste spillere til den belgiske mesterklub Club Brugge.

Den 21-årige nigerianer Raphael Onyedika skifter efter en sæson som fast mand på FCM's midtbane således videre i karrieren, skriver FCM på sin hjemmeside.

Ifølge klubben er der tale om et af dens største salg, men der bliver ikke sat beløb på.

- Der er tale om det største salg af en akademispiller i vores historie, og det er endnu en blåstempling af talentarbejdet i FC Midtjylland.

- Raphaels udvikling har taget enorm fart det seneste år, hvor han er gået fra at komme ind på vores førstehold til nu at blive skudt afsted til en topklub.

- Vi er glade for at kunne sende en rigtig god fodboldspiller – og ikke mindst en ydmyg, hårdtarbejdende og vellidt person – videre mod nye udfordringer, siger sportschef Svend Graversen.

Onyedika takker klubben for sin uddannelse, og den plan som nu har båret frugt med blandt andet en udlejning til Fredericia i 1. division.

– På akademiet blev jeg introduceret til europæisk fodbold, før jeg spillede min første sæson som senior i FC Fredericia. Her tog jeg store skridt på og uden for banen, og jeg er meget taknemmelig for min tid der.

- Den rustede mig til at erobre en plads på førsteholdet i Midtjylland, hvor jeg spillede Europa League og vandt mit første trofæ. Det var den perfekte plan for min udvikling, siger midtbanespilleren.

Onyedika nåede at bidrage med 57 kampe og fire scoringer i FCM-trøjen. I Club Brugge bliver han blandt andre holdkammerat med danskerne Casper Nielsen og Andreas Skov Olsen.