FC Midtjylland sælger midtbanespiller

Den 21-årige finne Kaan Kairinen havde kontrakt med den danske mester indtil udgangen af 2021, men skifter i stedet på en permanent aftale til norske Lillestrøm.

Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside.

Kaan Kairinen nåede at få fem kampe for midtjyderne - bl.a. tre i mesterskabssæsonen 2017/2018.

Siden da har han været udlejet til både Helsinki og Lillestrøm, hvor han har spillet henholdsvis 35 og 28 kampe.

– Kaan har fået en god mulighed for at fortsætte karrieren i Eliteserien, og den fortjener han at forfølge efter en sæson, hvor han har gjort det godt i forbindelse med deres oprykning.

- Vi har kun positive ting at sige om ham, og vi ønsker ham al muligt held og lykke, siger FCM-sportschef Svend Graversen.

