FC Midtjylland sælger midtbanespiller

22-årige Nicolas Madsen er en færdig mand på heden.

FC Midtjylland-spilleren, der i sidste sæson var udlejet til hollandske Heerenveen, skifter til den belgiske klub KWC Westerlo.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

– Nicolas Madsen har gjort en god figur i Æresdivisionen i sidste sæson, hvilket har gjort ham fortjent til det her skifte. Vi er blevet enige med Westerlo om en rigtig god løsning for både dem, os og Nicolas, så han kan fortsætte sin udvikling, siger sportschef i FC Midtjylland, Svend Graversen.

– Det er en spiller, som har været i klubben, siden han var 15 år. Vi er altid glade for, når en af vores akademispillere kan tage skridtet til en stærk europæisk liga, hvis mulighederne ikke er der for at spille fast her i Midtjylland. Vi er tilfredse med, at vi er kommet frem til en aftale, der både er en god case for os såvel som for Nicolas.

Midtbanespilleren var ikke med på FC Midtjyllands pre season-træningslejr i Holland, og det har derfor trukket op til et skifte.

Nicolas Madsen kom til klubben fra Næsby i 2015.

Han nåede 41 kampe for midtjyderne.

I sæsonen 2020/2021 repræsenterede han FC Midtjylland i fire Champions League-kampe.

