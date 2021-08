FC Midtjylland sælger midtstopper: Her er prisen

FC Midtjylland har solgt midtstopperen Rasmus Nicolaisen til franske Toulouse. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

24-årige Rasmus Nicolaisen har optrådt i 46 Superliga-kampe for FC Midtjylland og var i sidste sæson en tur i Portsmouth i Englands tredjebedste række.

Nicolaisen var også med i FC Midtjyllands vigtige sejr over Celtic i 2. runde af Champions League-kvalifikationen og i begge kampe mod PSV Eindhoven, men forsvarsspilleren ser ikke ud til være med, når midtjyderne i næste måned skal spille Europa League-gruppespil.

Gennem flere dage har det stået klart, at Rasmus Nicolaisen var tæt på et skifte til Toulouse, der i sidste øjeblik snuppede den danske forsvarsspiller for næsen af Allsvenskan-klubben Norrköping.

Og nu er handlen med Toulouse altså på plads.

Rasmus Nicolaisen skal fremover tørne ud for franske Toulouse. Foto: Perry vd Leuvert/BSR Agency/Getty Images

Toulouse blev sidste år købt af Redbird Capital Partners, en amerikansk investeringsfond, der i år også har købt en mindre andel af John Henrys Fenway Sports Group, der ejer Liverpool. Her bliver han holdkammerat med Mikkel Desler.

Ambitionerne er store, og de amerikanske ejere har ifølge tipsbladet.dk's oplysninger været villige til at betale omtrent fire millioner kroner for Nicolaisen.

Midtjyderne har stadig flere uafklarede spørgsmål med Jens-Lys Cajuste som varmt emne i Premier League, muligvis andetsteds end Matthew Benhams anden klub Brentford, Sory Kaba, der ikke har optrådt på holdet i denne sæson og som tydeligvis er til salg, og Awer Mabil, der har kontraktudløb til næste sommer og har tiltrukket sig interesse fra udlandet.

Den anden vej har FC Midtjylland kig på angriberen Maronny fra Atletico Mineiro, der kan blive klubbens dyreste spiller nogensinde, og som klubben fra Belo Horizonte er interesseret i at få solgt, efter man har indgået aftale med den tidligere Atlético Madrid- og Chelsea-stjerne Diego Costa.

Forsvaret kunne også være et sted, hvor der sker yderligere ændringer - Rodrigues de Oliveira, endnu en brasilianer, fra Gremio - er blevet nævnt i brasilianske medier som et muligt FC Midtjylland-køb, og så er det stadig meget tænkeligt, at FCM skal af med en back efter at have skrevet kontrakt med Henrik Dalsgaard.