FC Midtjylland sælger unyttige mundbind

Det er let og meget behageligt, står der.

Det er moderigtigt og har sågar FC Midtjyllands let genkendelige logo på side. Og selvfølgelig er det helt sort.

Men brugbare er de mundbind, som fodboldklubben sælger ikke.

Som klubben anfører nederst i annoncen, yder det ingen beskyttelse mod baktieinfektioner eller lignende.

Men hvorfor sælge et mundbind, der ikke udgør nogen praktisk foranstaltning?

Det vil Ekstra Bladet rigtig gerne have svar på og har derfor talt med commercial director i klubben, Jakob Jørgensen.

- Ideen er, at vores fans kan bruge det som cover – udenpå deres mundbind. Altså ligesom covers til en telefon, siger han.

- Vi har oplevet mange fans, der ynder at tage det på, siger han og tilføjer, at man i FC Midtjylland ligefrem har oplevet en kæmpe efterspørgsel på mundbindet.

Så stor at man for tiden har udsolgt.

- Så folk skal gå med to mundbind på?

- Ja. Det er tanken.

- Men hvorfor har I ikke fået produceret et mundbind, der rent faktisk virker, nu I var i gang? Så slap man for at tage to på...

- Det er der flere grunde til. Det er ret vanskeligt at få design og tryk på de kliniske og medicinske mundbind, og så bliver de også ret dyre. Den billigste løsning er at købe et cover og så købe et type 2-mundbind i Matas eller på apoteket, siger han.

- Det fremgår ikke af jeres hjemmeside, at det skal bruges som cover. Er der ikke en risiko for, at jeres fans køber det og gør brug af det uden et andet mundbind inde under?

- Altså, det er jo svært for os at tage…vi kan ikke rigtig vurdere, hvor mange der gør det. Og om de gør det, og det kan vi heller ikke tage ansvar for. Der findes et hav af covers, og vores forventning er, at folk selv kan styre det og bruge det korrekt, siger Jakob Jørgensen.

Han tilføjer, at de FCM-fans (og andre), der endnu ikke har fået sig et mundbind med ulven på, ikke skal fortvivle. Et nyt parti ventes hjem til fanshoppen i uge 43.

Du kan se og læse mere om mundbindet på FC Midtjyllands hjemmeside her.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Lægemiddelstyrelsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

