FC Midtjylland sender spiller til Grækenland

Erik Sviatchenko og Alexander Scholz har allerede forlænget kontrakterne i FC Midtjylland, og mandag erfarede Tipsbladet, at også Daniel Høegh forlænger. Nu har FCM så sendt 27-årige Manjrekar James på til græske Lamia frem til sommer.

- James fortjener at spille mere. Han har været loyal gennem hele sin tid i FCM og gjort det godt, når han har fået chancen, men det er klart, at konkurrencen i det centrale forsvar er enorm, fortæller sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

– Lamia er en spændende mulighed, hvor James kan spille en vigtig rolle for dem i resten af sæsonen. Kontinuerlig spilletid er vigtigt for ham lige nu, så derfor er denne aftale en god løsning for alle parter, siger Graversen.

James kom til FC Midtjylland i sommeren 2018, imponerede på udleje hos Fredericia og kom så tilbage til Herning, hvor det foreløbig er blevet til 18 kampe for den høje canadiske landsholdsspiller, der blandt andet var med i Champions League-kampen mod Atalanta.

Lamia ligger sidst i den bedste græske række

