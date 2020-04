FC Midtjylland skal have ny hovedsponsor

Det Faglige Hus har været hovedsponsor i FC Midtjylland siden 2015, men efter den igangværende sæson er det slut.

Fagforeningen stopper som hovedsponsor, når den nuværende aftale udløber efter denne sæson. Samarbejdet ophører til gengæld ikke helt, og i stedet fortsætter de blot som sponsor. Det meddeler FC Midtjylland på sin hjemmeside.

- Vi har altid haft et helt forrygende samarbejde med Det Faglige Hus, og jeg kan slet ikke rose dem nok for konstant at agere som en loyal partner, der ønsker at gøre en forskel for vores klub, siger kommerciel direktør Jacob Jørgensen til klubbens hjemmeside.

- Derfor er jeg først og fremmest meget, meget glad for de år, hvor Det Faglige Hus har været hovedsponsor i FC Midtjylland, og dernæst er jeg utrolig glad for de fortsætter deres engagement i klubben, når hovedsponsoraftalen udløber med udgangen af indeværende sæson. Vi har altid og hele tiden haft en åben og ærlig dialog. Det sætter vi stor pris på i FC Midtjylland.

FC Midtjylland regner dog med at have en ny hovedsponsor klar til næste sæson.

- Netop grundet den tætte og ærlige dialog med Det Faglige Hus er vi godt forberedt. Når den nye sæson starter, er jeg sikker på, at vi har en ny hovedsponsor klar, lyder det fra Jacob Jørgensen.

FC Midtjylland er aktuelt på førstepladsen i Superligaen, der har ligget stille siden starten af marts.