FC Midtjylland skriver lang kontrakt med talent

FC Midtjyllands førstemålmand er i øjeblikket Jesper Hansen, men om et par år kan det måske blive Elias Rafn Olafsson.

Den unge islænding har i denne sæson været udlejet til FC Fredericia i 1. division, hvor han har været førstevalg, og ovenpå de imponerende præstationer forlænger FC Midtjylland nu samarbejdet med ham indtil 31. december 2025. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

I FC Midtjylland er man imponeret over 20-årige Elias Rafn Olafssons udvikling, og de ser et stort potentiale i islændingen.

- Elias har taget de rigtige skridt, siden han kom til Danmark, og har udviklet sig rigtigt meget. Så der er ingen tvivl om, at vi er sindssygt glade for at have fået den nye aftale i stand.

- Han har fået en fod indenfor seniorfodbolden og har gjort det rigtigt godt. På den lange bane er Elias en keeper, som vi tror rigtigt meget på, og vi glæder os til at følge hans udvikling, siger sportschef Svend Graversen til fcm.dk.

Selv har Elias Rafn Olafsson også ambitioner om at slå igennem i det midtjyske.

- Ambitionen er at komme til at stå fast for FC Midtjylland. Og spille Champions League, siger Elias Rafn Olafsson til fcm.dk.

Den 20-årige islandske ungdomslandsholdskeeper kom til FC Midtjylland i 2018 fraBreidablik. Hans tidligere aftale stod til at udløbe i sommeren 2023.