FC Midtjylland slår til igen: Henter brasiliansk forsvarsbæst

FC Midtjyllands satsning på unge spillere fra Brasilien fortsætter.

Junior Brumado og Evander får ifølge Ekstra Bladets oplysninger selskab af den jævnaldrende forsvarsspiller Patrick, der pudsigt nok hedder da Silva, lige som Brøndbys tidligere spiller.

Patrick bliver hentet ind på samme betingelser som aftalen med Evander i foråret - en lejeaftale kombineret med en frikøbsklausul.

Den 18-årige brasilianer bliver lejet i den topklubben Flamengo i de kommende 18 måneder.

FC Midtjylland har spottet Patrick på sine scoutingture til Sydamerika. Den venstrefodede brasilianer kan prale af god fysik, god teknik og god fart. Et forsvarsbæst, der kan spille både centralt og ude på kanten.

Mestrene vurderer, at de ved at opbygge en gruppe af unge brasilianere kan løfte klubbens talentudvikling op på næste niveau, og det kan hjælpe klubbens eksisterende talentgruppe til at blive endnu bedre.

FC Midtjylland har forhandlet sig frem til en frikøbsklausul på cirka 13 mio. kr., hvilket betyder at satsningen på talenter fra Brasiliens bedste række dermed kan løbe op omkring 43 mio. kr., hvis klausulen indløses.

