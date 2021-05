FC Midtjylland snublede sensationelt

Var det ulvenes AC Horsens-øjeblik?

Mod et tømmermandsramt Randers FC-mandskab formåede mestrene kun at hive et point hjem, og de kunne lige så godt have smidt det hele i en dramatisk slutfase.

Mikkel Kallesøe strøg igennem i overtiden over bankede 2-1 scoringen i nettet, men efter et kort tjek blev sejrsmålet korrekt annulleret for offside.

Dermed hentede ulvene point i en kamp, hvor brasilianske Evander reddede katastrofen ti minutter før tid, da han sendte et frispark ind til 1-1.

Målet kom efter et massivt FC Midtjylland-pres, hvor ulvene fremtvang en stribe frispark på kanten af feltet.

De to første muligheder udløste jubel på MCH Arena, da Anders Dreyer sendte sine afslutninger så tæt over mål, at nettaget blafrede og snød publikum til at tro, der var scoret.

I tredje omgang blev advarslen til alvor og FC Midtjylland pumpede i slutfasen alt frem for at fremtvinge afgørelsen.

Inden kampen var det et stort diskussionsemne, at Randers FC havde valgt at efterlade tre af pokalheltene hjemme. Erik Marxen, Simon Piesinger og Tosin Kehinde var alle blevet tildelt en fridag oven på den store dag.

Men trods fraværet så kronjyderne virkelig opsatte på at give sit yderste. De holdt ulvene i en skruestik gennem hele første halvleg, hvor individuelle esser som Pione Sisto og Anders Dreyer slet ikke kom til sin ret.

Opspillet blev meget langsomt og Randers FC fik ret ukompliceret dirigeret modstandernes angreb ud over kanterne, hvor indlæggene let blev afvist under mål.

Derfor var det egentlig logisk nok, da den tidligere FCM-dreng, Vito Hammershøy-Misrati, kort før pausen kunne omsætte et straffespark til scoring.

Kaptajn Erik Sviatchenko gik alt for hårdt ind i en luftduel med Marvin Egho med hævet albue og efter granskning på VAR-skærmen, kom dommer Jakob Kehlet frem til den logiske kendelse.

Et chok for FC Midtjylland, som mestrene tog sig lang tid om at komme over, og der overordnede indtryk var ikke, at det her var et kommende mesterhold