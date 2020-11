FC Midtjylland taber 1-2 til Ajax i Champions League

En plettet start mod effektive Ajax blev kostbar for FC Midtjylland, der efter endnu et nederlag i Champions League nu står på randen af knockout.

De danske mestre fik den absolut værst tænkelige indledning på opgøret, da der ikke skulle gå mere end 48 sekunder, før danskerne første gang blev bragt i forlegenhed.

Dusan Tadic fik lov at spadsere ugeneret ind i feltet, da først Jens Cajuste og siden Erik Sviatchenko bakkede overdrevent på den driblestærke serber. Ajax-anføreren smed en bold på tværs i feltet til Antony, der også fik god tid til at modtage og sende en flad afslutning forbi Mikkel Andersen.

Værterne var rystende ringe i det første kvarter, og efter 13 minutter blev det direkte amatøragtigt, da Mikkel Andersen samlede en tilbagelægning fra Paulinho op i det lille felt. Bolden skulle bare have været smasket til Bording, men i stedet fik Dusan Tadic mulighed for et indirekte frispark fra klos hold.

FCM-spillerne forsøgte at dække målet det bedste, de havde lært, men Dusan Tadic fandt alligevel et hul i muren. Foto: Claus Bonnerup

Den bankede Ajax’ nøglespiller ind bag den hvide FCM-mur. 0-2 og her lugtede det fælt af Atalanta-kampen, da det hele begyndte at gå skævt for midtjyderne.

Sådan gik det dog ikke. Ulvene hankede på forbilledlig vis op i ankelsokkerne og blæste til modangreb mod et hollandsk forsvar, der sagtens kunne rystes.

Fem minutter efter Tadic’ 2-0-mål slog Anders Dreyer tilbage. Jens Cajuste førte en fantastisk kontra igennem og fordelte ud til højre, hvor Dreyer krøllede kuglen ind i det korte hjørne.

Selv samme Dreyer burde have bragt balance i regnskabet i minutterne efter reduceringen.

Brian Priske fik hurtigt noget at tænke over, da Ajax chokstartede og kom foran 2-0 efter mindre end et kvarters spil. Foto: Claus Bonnerup

Først med endnu et knastørt spark, som Onana måtte i fuld længe for at redde, og særlig efter 23 minutter, da Pione Sisto spillede sin holdkammerat helt blank ved straffepletten. Her svigtede Dreyers sparketeknik, og han overplacerede sin afslutning.

Fint midtjysk svar mod et Ajax-hold, der altså kom i stærkeste formation trods Corona-kaos op til kampen, og for at sætte det i relief, så skabte de navnkundige gæster intet, indtil Antony fik en scoring annulleret af VAR for en offside efter 65 minutter.

Omvendt kom danskerne heller ikke frem til alverden efter Dreyers chancebonanza i første halvleg, og med nul point i fire kampe er FC Midtjyllands rolle tæt på at være udspillet i Champions League, hvor man er fire point efter både Ajax og Atalanta.

