FC Midtjylland taber sejren i sidste sekund

Hold da op!

Det lignede indtil sidste minut, at FC Midtjylland kunne rejse hjem fra Lissabon med en 1-0 sejr i rygsækken.

Men så udlignede Sporting til slutresultatet 1-1.

FC Midtjylland må være skuffede, men det var nok alligevel de færreste, der havde regnet med, at holdet fra heden ville få point med fra den svære udebanekamp.

Det var den nyindkøbte Emam Ashour, der bragte ulvene foran efter 77 minutter. Sporting-målmanden Antonio Adan sparkede bolden skidt ud af feltet og var placeret et stykke fra målet.

Bolden havnede for fødderne af egyptiske Ashour, der konsekvent knaldede bolden ind fra omtrent 30 meters afstand.

Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland var ellers lagt under et massivt pres i store dele af kampen. Således dominerede Sporting spillet, og midtjyderne virkede i perioder usikre. Men det portugisiske hjemmehold manglede det sidste for at skabe de helt farlige målchancer, om end målmand Jonas Lössl ad flere omgange måtte agere solid sidstestopper i et skydetelt.

Til allersidst lykkedes det dog efter et par omgange for Sebastian Coates at få most bolden ind bag den danske målmand.

FC Midtjylland tager imod Sporting om en uge på MCH Arena, og midtjyderne har altså skabt sig et solidt udgangspunkt.

Foto: Carlos Costa/Ritzau Scanpix

