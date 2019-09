FC Midtjylland tror fortsat på angriber: Han fortjener mere spilletid

FC Midtjylland har startet transfervinduets sidste dag ud med at udleje angriberen Artem Dovbyk til Superliga-konkurrenterne SønderjyskE for resten af denne sæson.

I denne sæson har Artem Dovbyk ikke fået et eneste minut på banen for FC Midtjylland, og han er blevet udlejet i jagten på spilletid, understreger midtjydernes sportschef, Svend Graversen.

- Artem fortjener mere spilletid. Han arbejder stenhårdt til træning, og han er kommet flot tilbage efter en langvarig skade. Nu ser alle parter frem til, at han i SønderjyskE kommer ind i et forløb, hvor han spiller fast, siger Svend Graversen til fcm.dk.

Svend Graversen tilføjer, at FC Midtjylland også fortsat tror på, at Artem Dovbyk kan slå igennem i det midtjyske, selvom det hidtil har været begrænset med succes.

- Det har vi bestemt, men det vigtige for Artems videre udvikling er spilletid, og det er der bedre udsigt til i Sønderjyske end i FC Midtjylland. Vi ved, at han i SønderjyskE bliver en del af et professionelt set up, og han indgår på et hold, som gerne vil spille fodbold, siger Svend Graversen.

Ukrainske Artem Dovbyk, 22 år, har scoret ét mål på 22 kampe for FC Midtjylland, siden han kom til klubben fra Dnipro i januar 2018.

