FC Midtjylland ydmyger Young Boys og er klar til europæisk gruppespil

HERNING (Ekstra Bladet): Efter en eventyrlig aften står FC Midtjylland på dørtrinnet til Champions League efter 3-0 over Young Boys.

Kniven blev hugget ind i det første kvarter efter pausen, da gæsternes Christian Lefort med armen dirigerede et frispark fra Anders Dreyer ind til 1-0.

Og det sluttede ikke der for arme Young Boys, da dommer Georgi Kabakov kort efter overså en mistænkelig hånd fra samme Dreyer i opspillet, før Sory Kaba nogle sekunder senere kunne spille bolden tilbage til Anders Dreyer, der kunne banke 2-0-scoringen ind efter en time.

De to mål kom efter en fænomenal ulveindledning efter pausen, hvor ulvene rystede den nervøsitet af sig, der havde præget de første 45 minutter, hvor ulvenes yngste starter, Jens-Lys Cajuste, alene havde vist niveau til kongeklassen.

Takket været cheftræner Brian Priskes peptalk i pausen sluttede resten af holdet sig til Cajustes niveau da det gjaldt allermest.

Og det blev personificeret af de mest udskældte. Sory Kaba voksede med flere meter efter 1-0 målet og leverede en lækkerbisken af en solotur som havde fortjent en bedre skæbne.

Og i slutfasen timede Awer Mabil sit løb perfekt, da Pione Sisto slog en drømmepasning i dybden, så han alene med Young Boys-keeper David von Ballmoos kunne øge til 3-0 i to omgange og kvæle en enhver antydning af spænding med ti minutter igen.

Med sejren er FC Midtjylland sikret minimum at skulle spille i Europa Leagues gruppespil, men kan altså stadig nå det forjættede land og Champions League med samlet sejr over Slavia Prag.

Første halvleg blev en grum påmindelse til FC Midtjylland om, at de set med internationale øjne er en miniput.

Young Boys skruede for alvor op for tempoet efter et afventende første kvarter, og så fik mestrene i flere omgange lov til indløse tilskuerpladser på første række til lækkerbold, når Michel Aebischer og Christopher Martins skruede op for gassen.

At kampens dommer Georgi Kabakov overså et straffespark for hands, da Christopher Martins blokerede Frank Onyekas afslutning efter en halv time endte heldigvis med at blive en note i logbogen, da blindheden også rakte til Dreyers hånd før 2-0.

Brian Priske og FCM-spillerne var rasende over ikke at få tilkendt et straffespark. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I Superligaen kan intet ryste Alexander Scholz og Erik Sviatchenko. Mod Young Boys stressede de i flere omgange. Luftmonstret Erik Sviatchenko symboliserede stressniveauet, da han lige inden pausen headede en bold til hjørne, som keeper Jesper Hansen sikkert var på vej ud til.

Det kom efter en halvleg, hvor han nærmest havde tabt samtlige luftdueller mod bæstet Jean Pierre N’Samé, og havde Jesper Hansen ikke leveret et par drømmeredninger var ulvene lusket til pause med flere synlige skrammer i pelsen.

