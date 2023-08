FC Midtjylland ydmyget i Lyngby

En tidlig udvisning blev kampafgørende, da Lyngby på hjemmebane kørte en 4-1-sejr over FC Midtjylland i hus søndag.

FCM spillede i undertal fra kampens sjette minut, efter at forsvarsspilleren Stefan Gartenmann modtog et direkte rødt kort for en alt for sen tackling på Lyngby-profilen Tochi Chukwuani.

Lyngby udnyttede overtallet til fulde og tog teten på opgøret, der størstedelen af tiden foregik på hjemmeholdets præmisser.

De kongeblå åbnede målkontoen, da angriberen Frederik Gytkjær scorede sikkert på et straffespark, og senere udbyggede kantspilleren Kolbeinn Finnsson til 2-0.

I anden halvleg blev FCM’s nedtur total, da midtbanespilleren Oliver Sørensen lavede et selvmål, inden Tochi Chukwuani scorede til 4-0. FCM fik puttet et plaster på såret med en 1-4-reducering i overtiden.

Sejren betyder, at Lyngby har fire point efter tre kampe i Superligaen. Det rækker til en foreløbig femteplads.

FCM har seks point efter samme antal kampe og ligger i skrivende stund på fjerdepladsen.

Kampen var blot fire minutter gammel, da FCM’s Stefan Gartenmann kom alt for sent i en tackling på Lyngbys midtbaneprofil Tochi Chukwuani.

Forseelsen kostede i første omgang et gult kort, men efter et VAR-tjek blev dommen omstødt til et direkte rødt kort.

Lyngby udnyttede overtallet til at tage teten i kampen, og efter 17 minutters spil bragte de kongeblå sig i front, da Frederik Gytkjær omsatte et straffespark til scoring.

Kort før kampuret rundede den halve time udbyggede Lyngby sin føring på mål af Kolbeinn Finnsson, der overlistede FCM-keeperen Jonas Lössl ved nærmeste stolpe efter et stor fejl af FCM-anfører Henrik Dalsgaard.

Stillingen ved pausefløjt var således 2-0 til Lyngby.

I anden halvleg fortsatte Lyngbys dominans.

Skidt blev til værre for FCM, da Oliver Sørensen lavede et selvmål i det 58. minut. Sørensen ville blokere en afslutning fra Frederik Gytkjær, men skuddet var for hårdt og endte derfor i eget net.

FCM-talentet August Priske, der er søn af tidligere cheftræner Brian Priske, fik sin officielle førsteholdsdebut, da han erstattede Sory Kaba efter 67 minutters spil.

Det hjalp dog ikke for midtjyderne, der otte minutter før tid kunne se Tochi Chukwuani cementere Lyngbys sejr med en scoring til 4-0.

I overtiden fik FCM reduceret til slutresultatet 1-4 på mål af den indskiftede angriber Gue-sung Cho. Han har nu scoret et mål i hver af sæsonens første tre kampe.