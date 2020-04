FC Midtjyllands corona-tiltag går verden rundt

Hvis FC Midtjyllands drive-in-tiltag bliver lige så populært hos de lokale bilister som i verdens medier, bliver det en stor succes. For idéen har bredt sig over snart sagt hele verden, og det overrasker trods alt de stort drømmende midtjyder, siger marketings- og supportdirektør Preben Rokkjær til Herning Folkeblad.

Han har noteret sig omtale i Sydkorea, England, Tyrkiet, Sverige og Holland. Dertil kan vi føje Belgien, Irland, USA og Australien.

Her har medier omtalt FCM's planer om at byde 2.000 biler ind på p-pladserne ved MCH Arena til den kommende hjemmekamp mod AC Horsens. De kan så se kampen sammen hver for sig på to storskærme.

- Jeg skal da lige hilse og sige, at det er blevet omtalt. Det er kommet lidt bag på os, at det har været så meget, siger marketings- og supportdirektør Preben Rokkjær til Herning Folkeblad.

Klubben præsenterede idéen fredag eftermiddag og fortalte, at den allerede havde talt med politiet, brandmyndighederne, Herning Kommune, Messecenter Herning og tv-rettighedshaverne.

- Vi har fået ok fra samtlige parter under den forudsætning, at vi følger de anvisninger, der er. Alle i vores område er super fokuserede på, at vi gør det under sikrede omstændigheder, samtidig med at vi skal have gang i denne her region igen, sagde Preben Rokkjær til BT.

I første omgang gælder planen som minimum for kampen mod AC Horsens, som bliver FC Midtjyllands første, når Superligaen før eller siden kan spilles igen. Men måske udvider klubben også til flere kampe.

Se også: Får vanvittigt transferbudget

Se også: AaB-legende isoleret: Har alvorlig lungesygdom