FC Midtjyllands store julegave: Stjernen forlænger

FC Midjtylland har juleaftensdag sørget for en gave af den helt store slags til klubbens fans.

Man har forlænget kontrakten med den brasilianske stjerne Evander, så parterne nu har papir på hinanden indtil 2025.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Evander kom til FC Midtjylland i 2019 og har siden vist sit værd med 35 scoringer og 22 målgivende afleveringer i sine 128 kampe for mandskabet.

Han var den første spiller, FCM hentede på det brasilianske marked, hvorfor der også er jubel på direktionsgangen over spillerens ophold, der altså nu er endt ud med en kontraktforlængelse.

– Fra første dag arbejdede han stenhårdt i et for ham nyt miljø, hvor alle kunne se hans talent. Nu har han udviklet sig til at være en kæmpe profil i ligaen, og han tager et større og større lederansvar både på og uden for banen her i Midtjylland, siger sportschef Svend Graversen.

De positive ord er gengældt, for Evander ligger heller ikke skjul på, at matchet mellem ham og FCM har været det rigtige.

– Jeg er taknemmelig for alt det, klubben har gjort for mig gennem årene. De har hjulpet mig med at falde på plads i Danmark og lære engelsk, og inde på banen har vi også haft nogle forrygende oplevelser. Vi har vundet titler og spillet europæisk fodbold mod store klubber de sidste to år, og jeg glæder mig til at opnå nye resultater, fortæller Evander.

Sammen med FC Midtjylland overvintrer han på Superligaens førsteplads, mens man i Europa er kvalificeret til 1/8-finalen i Conference League.

