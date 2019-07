FCM afviser stort millionbud: - Ikke tilfredsstillende

FC Midtjylland har Paul Onuachu på affyringsrampen, men den høje nigerianer er endnu ikke blevet skudt af sted.

De danske pokalvindere venter på, at det helt rigtige bud tikker ind i indbakken, og det har foreløbig ikke været tilfældet, selv om der har været konkrete bud på den 25-årige angriber, der netop er hjemvendt fra Africa Cup of Nations.

Ifølge tipsbladet.dk's oplysninger kom et af buddene fra den belgiske mesterklub KRC Genk, der tilbød FC Midtjylland 37 millioner kroner for Paul Onuachu. Det takkede Ulvene nej til, og BT skriver, at Frank Arnesen og Anderlecht har fået et lignende svar på et bud i samme størrelsesorden.

Claus Steinlein, der er administrerende direktør i FC Midtjylland, ønsker ikke at udtale sig om konkrete klubber.

- Paul har ferie nu, og når han vender tilbage til Danmark, skal vi have fundet den rigtige klub til ham. Det er selvfølgelig noget, vi allerede er i gang med, og der har været masser af forespørgsler og bud, men ikke noget, der har været tilfredsstillende. Foreløbig har vi valgt at takke nej, siger Steinlein til tipsbladet.dk.

FCM-bossen fortæller, at Paul Onuachu efter planen har spillet sin sidste kamp for Ulvene. Når han vender tilbage fra ferie, indgår han ikke i planerne.

- Planen er, at Marc Dal Hende og Paul Onuachu ikke skal spille flere kampe for FC Midtjylland. Vi går kun og venter på, at vi sælger dem, lyder det fra Claus Steinlein.

Paul Onuachu har spillet 134 kampe for FC Midtjylland i Superligaen, og han står noteret for 51 mål.

