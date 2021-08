FCM-anfører afslører: Der kommer nyt bud på mig

- Der er kommet et bud på 16,5 mio. kr. på mig, og der kommer et nyt bud inden vinduet lukker, men jeg har nok en indre værdi på 75 mio. kr. for klubben, siger Erik Sviatchenko

Det bliver et par dramatiske døgn, der kommer til at afgøre FCM-anfører Erik Sviatchenkos fodboldfremtid.

Mens Svend Graversen, director og football i FC Midtjylland, på det nærmeste slog fast, at Sviatchenko er her, og han bliver hos os, så er hovedpersonen ikke så skråsikker på, at han også er i klubben, når transfervinduet er lukket natten til onsdag.

- Jeg ved der har været et bud. Og der kommer nok et bud mere. Det bliver helt sikkert et par spændende dage, siger Erik Sviatchenko, der har været sat i forbindelse med kroatiske Dinamo Zagreb.

- Der er budt 2,2 mio. euro (16,5 mio. kr.). Prøv engang at finde et bud på det beløb for en 29-årig i Superligaen. Det viser, det høje niveau jeg har præsteret på, men er også et skulderklap til FCM for at løfte mig op efter jeg kom hjem fra Celtic, forklarer Erik Sviatchenko.

Det bliver et par hektiske dage, der nu afgør om Erik Sviatchenko får et nyt udlandsophold. Han mener, hans indre værdi er langt større end det bud på 16,5 mio. kr., som en klub har lagt. Foto: Lars Poulsen.

FCM-kaptajnen har også forståelse for, at klubben meget nødigt skiller sig af med den mest værdifulde spillere denne sommer, hvor der i forvejen har været stor udskiftning i spillertruppen.

- Jeg kender godt min rolle i klubben og på holdet. Jeg tror, jeg er mere værd for FC Midtjylland end 2,2 mio. euro, som objektivt set er prisen i markedet.

- Min værdi indadtil er nok nærmere ti mio. euro (75 mio. kr.), mener Erik Sviatchenko, der føler, han er i en god dialog med klubben for at få indfriet ambitionerne om endnu et udlandsskifte her, hvor der ikke er mange år tilbage af den aktive karriere.

- Jeg forstår godt klubben. Det her er ingen hanekamp. Vi har en rigtig god dialog og kommer til at sætte os ned og tage snakken.

- For mig er det vigtigt, at jeg er den bedste anfører hver dag, hvor jeg også skal være topmotiveret, når jeg går på arbejde, påpeger Erik Sviatchenko.

Erik Sviatchenko fik en advarsel og leverede ikke sin bedste præstation, da Brøndby besejrede FCM med 2-0. Nu kommer et par spændende dage, hvor hans fodboldfremtid skal afgøres. Foto: Lars Poulsen.

FCM-kaptajnen var skuffet over, hvordan holdet fuldstændig faldt sammen efter pausen mod Brøndby.

De burde have haft point med hjem, men afslutningerne var alt for dårlige. Og så udnyttede Brøndby ubalancen hos FCM.

- Vi lavede 15-20 uprovokerede offensive fejl efter pausen. Det er ikke godt nok.

- Når vi ikke selv formår at score på så mange chancer, skal vi i det mindste spille til nul, så vi får point med hjem, sammenfatter Erik Sviatchenko, der kan imødese et par spændende dage, hvor et nyt udlandseventyr måske venter.