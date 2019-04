FCM-anfører erkender: Guldchancerne er ikke blevet bedre

Søndag eftermiddag smed FC Midtjylland igen sejren væk i overtiden på Blue Water Arena i Esbjerg. For anden gang i denne sæson endte det indbyrdes opgør 2-2.

Med resultatet kan FCM potentiel komme fem point efter FCK efter dagens spillerunde, men det afskrækker ikke midtjydernes anfører, Jakob Poulsen.

- Indsatsen var ikke til mere end et point, og sidste år strammede vi os først an, da vi var bagefter med fem, så det kan godt lade sig gøre. Men det er klart, at muligheden for guld ikke er blevet bedre.

FCM havde flere chancer til sidst i kampen for at lukke det, men ifølge Jakob Poulsen er det den dårlige første halvleg, der er årsagen til, at midtjyderne mistede de to point i overtiden.

- Vi tog for let på det og arbejdede ikke nok for det i første halvleg. Det rettede vi så til gengæld op på i anden halvleg, og der skulle vi lukke kampen med to kæmpe chancer til sidst.

Anføreren er dog fortrøstningsfuld forud for det resterende kampprogram.

- Vi har stadig FCK to gange indbyrdes, så det er ikke umuligt.

I kampen var der en del tvivl om målene til 1-2 og 2-2. Ved 1-2 målet var anføreren selv indblandet i situationen, da han scorede på direkte hjørnespark i situation, hvor der opstod tvivl om, hvorvidt hele bolden krydsede målstregen.

- Jeg appellerer for situationen, men jeg ved ikke, om den er inde eller ej, men det skal jeg jo gøre. Jeg synes, at den er inde, men har svært ved at se det. Den anden har jeg hørt, at Tim Sparv får en fod på, så der er ikke offside.

Målscoren til 2-2, Esbjergs Rodolph Austin, var også selv i tvivl om scoringen.

- Jeg ved ikke, om jeg var i offside eller ej, og jeg har heller ikke set den siden.

Austin var i karantæne i holdets seneste kamp mod FCK, og han var glad for at være tilbage på holdet.

- Vi viste, at vi har karakter, når vi kan komme tilbage mod sidste sæsons mestre to gange på en sæson.

FCM tager i næste runde imod OB hjemme, mens Esbjerg skal til Nordsjælland.

Se også: Guld-fordel! Stærk Dame sikrede FCK-sejr

Se også: Ekstase i Vejle: En fantastisk dag!

Se også: Dramatisk afslutning: FCM dummer sig i Esbjerg