FCM-boss i ekstase: Drømmescenarie!

FC Midtjylland kan pludselig selv afgøre guld-skæbnen hjemme i egen hule, for Brøndby smed sejren i Horsens, mens de selv vandt i Parken.

FC Midtjylland havde inviteret 50 af de vigtigste sponsorer med til København, og de sidder nu og mæsker sig i store bøffer på en restaurant i Tvivoli - og så storglæder de sig også over den enormt sene scoring i Horsens, der gjorde den store forskel.

- Vi sad alle sammen og så kampen, men havde egentlig slukket ved 2-1, men lige pludselig står vi bare i et drømmescenarie, siger FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Alle dem, der har brokket sig over strukturen, de må kunne se, hvor spændende det her slutspil er. Fra at være nede med fem point for to runder siden til at være foran med to nu, det er jo helt vildt.

- Da man stod op til ugen her i mandags, så er det her jo et drømmescenarie i forhold til dér.

Nu glæder han sig over, at holdet kan afgøre det selv og hæfter sig ved, at mandskabet tæller mange erfarne kræfter.

FC Midtjylland skal vinde i sidste runde for at være sikre på guldet, eftersom Brøndby kun er to point efter og har bedre målscorer end midtjyderne.

Sådan afgøres mesterskabsspillet:

Kl. 18 Brøndby - AaB

kl. 18 FC Midtjylland - Horsens

kl. 18 FC Nordsjælland - FC København

Se også: Stikpille fra FCM-boss: Brøndby har smidt et sikkert mesterskab væk

Se også: FCM fester for en million - men det koster det ikke...