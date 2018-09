FCM-boss i voldsom tv-debat: Stop det tuderi, Troels

En af de mest omtalte og spektakulære historier fra den sidste del af transferviduet var uden tvivl, at FC Midtjylland sendte bud efter Brøndby-stjernen Simon Tibbling.

Ekstra Bladet bragte historien, og nu er den officielt bekræftet af begge klubber.

I en stor diskussion på TV3+ stillede Brøndby-sportsdirektør Troels Bech og FCM-direktør Claus Steinlein op og gav deres version af sagen.

Det gav fyrværkeri i studiet, og der kom flere hårde slag mellem de to parter.

Brøndby-bossen undrede sig stort over, at det i første omgang kom frem, at der var afgivet et bud, og dernæst over, at FCM skulle kunne vurdere, om Tibbling var utilfreds, når man nu har en aftale om, at man ikke kontakter spillerne, med mindre de kun har et halvt år tilbage af kontrakten.

- Vi har fuldstændig rent mel i posen i den her sag og har ikke problemer med den, men det eneste, der er træls, er, at det bliver blæst så meget op.

Troels Bech anførte, at han betragtede buddet som useriøst og fortalte så, hvor meget Tibbling havde spillet for klubben.

Steinlein fortalte så, at buddet var kommet tidligere, hvor Tibbling ikke havde spillet så meget og sendte så en bredside mod Bech.

- Jeg synes, du skal stoppe med det der, Troels, og bare acceptere, at vi har haft en kamp om det her og en kamp om guldet. Så er det med at kigge fremad og sige: 'Sådan er gamet.' Jeg har været sportsdirektrør i mange år, og da FCK gik efter Sviatchenko, der var det med helt andre metoder, men jeg gik ikke i pressen og tudede med det. Sådan er det med fodbold.

Bech afviste kritikken svarede, at han var forbløffet og forundret og ikke helt var færdig med at være det.

